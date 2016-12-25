Kısmetse Olur haftanın finali (25 Aralık) Kim elendi?

Kısmetse Olur haftanın finali bu akşam ekranlara gelecek. Kısmetse Olur yeni bölümde gözyaşları sel olurken bir kişi de yarışmaya veda edecek.

Kısmetse Olur haftanın finali bu akşam ekranlara gelecek. Kısmetse Olur yeni bölümde gözyaşları sel olurken bir kişi de yarışmaya veda edecek.

Kanal D’nin ve ekranların en çok seyredilen evlilik yarışma programı Kısmetse Olur’un haftalık olağan finali bu akşam seyircisi ile buluşacak. Kısmetse Olur yeni bölüme Onur ve Aycan’ın tarışması damga vuracak. Tartışmaya Gökhan da dahil olunca ortalık iyice karışacak.

ONUR VE AYCAN AĞLADI

Büyük bir tartışmanın içerisinde kendilerini bulan Onur ve Aycan gözyaşlarına boğuluyor. Hatta Aycan bir ara titreme krizine giriyor. Öte yandan bu akşam eve bir ya da birkaç kişi veda edecek. Bakalım bu şansız aday kim olacak?

Kısmetse Olur yayınlanır yayınlanmaz Kanal D’nin web sitesinden izlemek ve kimin elendiğini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

KISMETSE OLUR HAFTANIN FİNALİ