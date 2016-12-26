Kısmetse Olur Tuğçe Ergişi kimdir?

Kısmetse Olur'a televizyon programlarından tanıdığımız Tuğçe Ergişi gelin adayı olarak katıldı. Peki, Tuğçe Ergişi kimdir?

Haftanın her günü yayınlanan ve her bölümü heyecanla seyredien Kısmetse Olur’a tanıdık bir isim olan Tuğçe Ergişi gelin adayı olarak giriş yaptı. Daha önce “İşte Benim Stilim” gibi birçok stil yarışmasında boy gösteren Ergişi artık Kısmetse Olur evinde…



TUĞÇE ERGİŞİ KİMDİR?

1989 İstanbul doğumlu olan Tuğçe Ergişi, Tiyatro Bölümü mezunudur. Özellikle renkli giyinmeyi seven ve giysilere çok düşkün olan Tuğçe Ergişi'nin evinde gardroplarla çevrili çsırf giyinmek için özel bir odası bulunuyor. 2014 yılında “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programına katılan isminden söz ettiren Tuğçe Ergişi, Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği, jüri üyeliğini Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, İvana Sert ve Uğurkan Erez'in yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışmada Ayşenur Balcı, Aycan Nurcan Şencan, Ayşegül Melisa Doğan, Buse Doğanay, Esra Özüver, Gizem Güler, Gizem Kayaalp, Melek Balkan, Özlem Özden, Roza Şake, Nur Bozar, Sara Ayşem Koçoğlu, Meltem Keklik ile yarıştı.

Boyu: 1.78

Kilosu: 50