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Kıvanç Tatlıtuğ eşi ve alacağı ödül hakkında konuştu

Şimdilerde Cesur ve Güzel adlı dizide Tuba Büyüküstün'le birlikte oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, GQ Men Of The Year töreninde ödül alacak.
08:2421 Aralık 2016
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ eşi ve alacağı ödül hakkında konuştu
Şimdilerde Cesur ve Güzel adlı dizide Tuba Büyüküstün'le birlikte oynayan Kıvanç Tatlıtuğ, GQ Men Of The Year töreninde ödül alacak.

Beşinci kez düzenlenecek olan törende ‘Yılın Adamı’ ödülünü alacak olan Kıvanç Tatlıtuğ, tören öncesi verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Tatlıtuğ, milyonlarca hayranının düşüncesinin aksine mükemmel bir adam olmadığını belirtti, “Mükemmel olma isteği insanı mutsuz eder. Ben kusurlu ve ders almayı bilen bir adamım” dedi.

“KENDİMİ TAM HİSSEDİYORUM”

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'le ilgili ise şunları söyledi: “Bir hayatı, bir geleceği iki kişi yaşamaya başladığınızda; iki kişi bir olduğunuzda değişiyormuş meğer her şey. Nasıl diyeyim, ‘tam' hissediyorum kendimi. Bu herkesin yaşayabileceği bir duygu değil ve yaşayabilenler çok şanslı. Ben çok şanslıyım. ‘Sevmek' ve ‘güvenmek' insana gökten bir paketin içinde gelmiyor. Sen bulabilirsen buluyorsun. Sevmek, hele ki güvenmek benim için çok zor. Bu yüzden çok kıymetli bir şey yaşıyorum ve onu sarıp sarmalıyorum. Yani aktörüm diye mutlu yuva hayali kuran bir adam olamaz mıyım?”

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