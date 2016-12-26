Kızını evlendiren Ali Ağaoğlu şoke etti: Damadın üzerine bir şarjör boşalttım

Dün akşam kızını evlendiren Ali Ağaoğlu'ndan şoke eden sözler. Damadını cesaret testine tabi tuttuğunu söyleyen Ağaoğlu, ilk tanışma için Ortaköy'deki evine gelen Koray Kırcal'ın üzerine tüfekle ateş ettiğini anlattı.

Dün akşam kızını evlendiren Ali Ağaoğlu'ndan şoke eden sözler. Damadını cesaret testine tabi tuttuğunu söyleyen Ağaoğlu, ilk tanışma için Ortaköy'deki evine gelen Koray Kırcal'ın üzerine tüfekle ateş ettiğini anlattı.

Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu kızını evlendirdi. Sena Ağaoğlu, önceki akşam Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün töreninde işadamı Mustafa Kırcal’ın oğlu Koray Kırcal’la nikâh masasına oturdu.

Hiçbir masraftan kaçınılmayan düğünde sahneye çıkan popçu Serdar Ortaç, Ali Ağaoğlu'na “Damatla nasıl tanıştınız? Kızınızı istemeye geldiğinde ilk tepkiniz ve düşünceniz neydi” diye sorunca Ali Ağaoğlu şoke eden bir cevap verdi. Ünlü işadamı, “Damat Ortaköy’deki evime geldiğinde kapıdan içeri adım attığı gibi elime tüfeği aldım ve bir şarjör boşalttım. Maşallah bizim damatta hiçbir tepki yok. Dimdik, korkusuzca durunca, ‘Yürekli adammış. Kızıma layık bir genç' diye düşünerek tanıştım” dedi.

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