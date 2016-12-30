Kocam çok hamarat!

Güzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'in en az kendisi kadar hamarat olduğunu söyledi ve açıkladı: "Ben çalıştığım zamanlarda yemeği eşim yapar"

Güzel oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'in en az kendisi kadar hamarat olduğunu söyledi ve açıkladı: "Ben çalıştığım zamanlarda yemeği eşim yapar"

Temmuz ayında nikâh masasına oturan Burcu Biricik ve Emre Yetkin, önceki akşam Akmerkez’de görüntülendi. Yeni yıl için alışveriş yapan ikili, muhabirlerin ricasını kırmayarak poz verdi. Evliliğin çok iyi gittiğini belirten Biricik, “Evde her şey yolunda gidiyor, herkese tavsiye ederiz” dedi.

“EŞİM DE MUTFAĞA GİRİYOR”

Öte yandan Biricik, ev hayatlarına dair mini bir açıklama yaptı. Mutfakta iddialı olduğunu belirten güzel oyuncu, “Evde yemekleri ben yapıyorum, ama işten geç geldiğim zaman eşim mutfağa giriyor. Kendisi de benim gibi hamarat” dedi. İkili temmuz ayında yaşamlarını birleştirmişti.