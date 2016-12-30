Koray Avcı kimdir? Beyaz Show’un bu haftaki konuğu Koray Avcı

Koray Avcı, bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu fenomen talk-show programı Beyaz Show'a katılacak olan Koray Avcı'yı ne gibi süprizler ve sorular bekliyor olacak? Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

Koray Avcı, bu akşam Beyaz Show'a katılıyor. Beyazıt Öztürk'ün sunduğu fenomen talk-show programı Beyaz Show'a katılacak olan Koray Avcı'yı ne gibi süprizler ve sorular bekliyor olacak? Peki Koray Avcı kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir?

Koray Avcı, bu akşam yayınlanacak olan Beyaz Show’a konuk olarak katılacak. Beyazıt Öztürk tarafından sunulan canlı sohbet programı Beyaz Show’un yılın son programında güleryüzü ve güçlü sesi ile kendini sevdirmeyi başarmış Koray Avcı da katılacak. Genç müzisyen, programda hem seyircilerden gelen hem de Beyazıt Öztürk’ten gelen sorulara cevap verecek ve kendisi hakkında merak edilenleri anlatacak. Peki Koray Avcı kimdir? Nasıl meşhur oldu? Nereli ve kaç yaşındadır?

KORAY AVCI KİMDİR?

Koray Avcı, 1984 Ankara doğumlu olan sanatçı, bir yarışmada gösterdikleri performansla kendisini Türkiye’ye tanıtmayı başarmıştır. Muğla Üniversitesi Fizik Mühendisliği’nden mezun olan ve iç mimarlık eğitimi alan Koray Avcı, uzun yıllar yurtiçi ve yurtdışında, sokakta ve çeşitli mekanlarda konserler vermiştir. 2010 yılında Koray Avcı, bir arkadaşıyla katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında yarı finale kadar yükselmiştir. Dokuz Sekiz Müzik yapımcılığında Ağustos 2015’te yayımladığı “Aşk ile” isimli ilk albümünü müzikseverlerin beğenisine sunan Koray Avcı, albümünde usta sanatçıların eserleri dışında kendi besteleri ve şiirlerine de yer vermiştir. Albümde ki Sen adlı parçaya klip çekilmiştir.

Aslen Erzincan Tercan'lı olan Koray Avcı Ankara'da Kızılay'dan Batıkent'e gitmek için bindikleri metroda söyledikleri Volkan Konak şarkıları ile sosyal medyada meşhur olmuştur. Ankara'da sokak sanatçılığı yapan Koray Avcı ve Oğuz Arslan harçlıklarını kazanmak için sokakta türküden oyun havasına kadar her türlü müziği yaparak başladılar. Son yıllarda profesyonel stüdyo kayıtlarına başlayarak kendi tarzlarında müziğe devam etmekteler. 2015 yılında başlayan albüm çalışmaları ve dizi jenerik müziği projelerine imza atmışlardır.

Koray Avcı ve arkadaşı Oğuz Arslan’ın meşhur olmaları, bir videolarını sosyal medyada yayınlanmasıyla oldu. Neşet Ertaş, Volkan Konak, Nurettin Rençber, Ahmet Kaya, Onur Akın ve ismini sayamadığımız bir çok sanatçının efsaneleşmiş eserlerini kendi yorumuyla yeniden gün yüzüne çıkaran Koray Avcı, ayrıca Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında ücretsiz konserler vermektedir. Koray Avcı dünyanın bir çok yerinde sayısız konser vermiştir. Koyu bir Nazım Hikmet hayranı olan Koray Avcı, sık sık şarkı aralarında şiirler okuyarak seyircisini kendisine hayran bırakmaktadır.

Birçok konser programlarına katıldı. Şarkıları seslendirdiği anda verdiği tebessüm yüzünden kendisine dinleyicileri tarafından konulan “Sesi Gülen Adam” lakabıyla bilinmektedir. Koray Avcı, 2015 yılında DokuzSekiz Müzik Plak şirketinden “Aşk ile” adlı ilk solo albümünü çıkardı.