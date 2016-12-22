Kylie Jenner göğüslerini büyüttüğü iddialarına yanıt verdi

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı.

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı.

Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla estetik iddiasına yanıt veren Jenner, göğüslerinin ‘ayın belli günlerinde’ büyüdüğünü ve insanların bu durumu estetik yaptırdığı şeklinde yorumladığını belirtti.

“Estetik yaptırmadım. Büyüyorum ve vücudum değişiyor hepsi bu” diyen Jenner, daha önce de estetik haberleriyle gündeme gelmiş ve dudak estetiği yaptırdığı haberlerini yalanlamıştı. 19 yaşındaki magazin yıldızı, yalanlamanın ardından ‘çok utandığı için’ yalan söylediğini kabul ederek dudaklarını dolgunlaştırdığını kabul etmişti.

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