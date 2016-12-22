Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kylie Jenner göğüslerini büyüttüğü iddialarına yanıt verdi

Kardashian-Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı.
10:1722 Aralık 2016
Magazin
Kylie Jenner göğüslerini büyüttüğü iddialarına yanıt verdi
Kardashian-Jenner ailesinin en küçük ferdi Kylie Jenner, göğüs estetiği yaptırdığı yönündeki haberleri bir kez daha yalanladı.

Instagram hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla estetik iddiasına yanıt veren Jenner, göğüslerinin ‘ayın belli günlerinde’ büyüdüğünü ve insanların bu durumu estetik yaptırdığı şeklinde yorumladığını belirtti.

kylieic

“Estetik yaptırmadım. Büyüyorum ve vücudum değişiyor hepsi bu” diyen Jenner, daha önce de estetik haberleriyle gündeme gelmiş ve dudak estetiği yaptırdığı haberlerini yalanlamıştı. 19 yaşındaki magazin yıldızı, yalanlamanın ardından ‘çok utandığı için’ yalan söylediğini kabul ederek dudaklarını dolgunlaştırdığını kabul etmişti.

İLGİLİ HABERKylie Jenner ile Tyga'dan cesur pozlarKylie Jenner ile Tyga'dan cesur pozlarİLGİLİ HABERKylie Jenner 2017 takvimini 5 gün sonra satışa çıkacarakKylie Jenner 2017 takvimini 5 gün sonra satışa çıkacarak
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar