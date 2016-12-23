Larissa Gacemer internet kanalının açıldığını duyurdu

Larissa Gacemer internet üzerinden yayın yapacağı kanalının açılışını çat pat Türkçesiyle böyle tanıttı.

Bundan beş yıl önce basketbolcu ve model Burak Gacemer’le evlenerek Türkiye’ye yerleşen Brezilya doğumlu model Larissa Gacemer, sempatik tavırları ve neşeli halleriyle sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan bir isim. Paylaştığı videolardaki neşeli tavırları ve çat pat konuştuğu Türkçesiyle insanların gönlünde taht kuran Larissa, 2012 yılında Krem adlı dizide boy göstermişti. Başarılı model instagram hesabından paylaştığı videolara yapılan yorumlardan ve geri dönüşlerden memnun kalmış olacak ki bir Youtube kanalı açmaya karar vermiş. Bu kararını takipçilerine duyuran Larissa, neşeli tavırlarıyla dikkat çekiyor.