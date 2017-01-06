Leman Sam: Ah, o güzel ‘yokluk’ günleri

Leman Sam'a göre Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşamasındaki en önemli etkenlerden biri de tüketim çılgınlığı. Usta sanatçı kaleme aldığı bir yazıyla geçmişe olan özlemini dile getirdi.

Leman Sam'a göre Türkiye'nin sıkıntılı günler yaşamasındaki en önemli etkenlerden biri de tüketim çılgınlığı. Usta sanatçı kaleme aldığı bir yazıyla geçmişe olan özlemini dile getirdi.

Usta sanatçı Leman Sam, toplumuzun son dönemde yüzleştiği birçok sorunun kaynağında tüketim çılgınlığı olduğunu ileri sürdü. Elele Dergisi’ne konuşan Sam, “Bugün tüketim bu derece azmışken insanlar mutsuz ve küçük sevinçlerden yoksunlar” dedi. İşte Sam’ın tüketim çılgınlığı ve olumsuz etkilerine dair düşünceleri…

“ASLINDA NE KADAR ZENGİNMİŞİZ”

Zenginlerin bile gereksiz tüketimden kaçındıkları bir dönemden geliyorum ben. Bir memur ailesinin çocuğu olarak büyüdüğümden mi bilmem, büyükannemin düzenine göre yaşadım hayatım boyunca. Sökülüp tekrar boyanıp yeniden örülen kazaklar, ters yüz edilerek başka bir modelde dikilen paltolar, eskiyen ayakkabıların tamir edildiği, kaçan çorapların ustaca tamir edilerek eski haline getirildiği zamanlar… Küçülen el sabunlarının biriktirilip eritilerek çamaşır kaynatmak için kullanıldığı, günlük pişen yemeklerin günlük olarak tüketildiği ve hiç çöpe dükülmediği, bayatlayan ekmek dilimlerinin yumurtaya bulanıp kızartılarak üzerine vişne reçeli dökülerek tatlı niyetine yendiği güzel yokluk günleri. Sadece kendi tohumlarımızın özenle biriktirilip ekim zamanı yeniden ekilip, silolarda saklandığı devlet politikaları. Toprağın nadasa bırakıldığı ve sularımızın zehirlenmediği dönemlerdeki binbir çeşit meyvelerimizin olduğu ve yerli malı haftalarının kutlandığı okullar. Kurşun kalemlerin küçülene kadar kullanıldığı asla boşa kağıt harcanmayan derslikler. Ah o yokluk günleri, aslında ne zenginmişiz”