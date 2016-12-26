Lerzan Mutlu yeni yıl planlarını paylaştı

Şarkıcı Lerzan Mutlu, sosyal medya hesabından yeni yıla dair planlarından bahsetti.

Ünlü isimler, yeni yıla ait beklentilerini sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala 2017’e dair beklentilerini sıralayanlardan biri de şarkıcı Lerzan Mutlu oldu. Mutlu, 2016’da bırakacaklarını ise şu sözlerle anlattı: “Ben 2017’ye gidiyorum. Ufak bir hayat detoxuyla… Basit, ucuz negatif, kıskanç, haset, hasta ruhlu, herkesi 2016’da bırakarak ve içimde affederek. Onları geçmişe ve pislik dolu kalplerine gömerek, Allah’ın adaletine en ufak bir tereddüt etmeden teslim ederek… Size ufak bir tavsiyem, hayatınızda ne kadar nankör, soytarı pislik varsa gönderin gitsin… Onları layık olduğu yerde bırakın. 2017’ye sadece günler kala kaliteli yalnızlığı bir soytarı ordusuna tercih ederek (Hayat felsefem). 2017 seni şimdiden çok seviyorum. Hepimize sağlık, huzur ve kalbimizdeki bütün güzellikleri getirsin amin”