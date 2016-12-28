Levent Dörter: “İbrahim Bey’den kız almak kolay değil”

Levent Dörter-Dilan Çıtak çifti, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Dörter, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğunu doğrularken, müstakbel kayınpederi İbrahim Tatlıses'ten çekindiğini dile getirdi

İbrahim Tatlıses’in şarkıcı kız Dilan Çıtak, önceki akşam kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Levent Dörter ile Zorlu Center’daydı. Oturdukları mekânda yanlarında bulunan çok sayıda faturayı incelerken objektiflere takılan ikili, “Bu kadar faturayla ne yapıyorsunuz?” sorusuna “Yıl sonu geldi. Muhasebecimle ne kadar harcama yapmışız onlara bakıyoruz. Hesabımızı bilmemiz lazım” diye cevap verdi.

EVLENME TEKLİF ETTİM AMA…

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Dilan Çıtak’a evlenme teklifi ettiğini de doğrulayan Levent Dörter, “Evet evlenme teklifi ettim. Bakalım artık. İbrahim Bey’den kız almak kolay değil. Her şeyin hayırlısı” derken sevgilisi Dilan Çıtak da “Benim gibi birinin kahrını çeken bir adam bulmuşum, evleneceğim tabii” sözleriyle Dörter’e destek verdi. İki sevgili geçtiğimiz günlerde fotoğraflarını çeken basın mensuplarına, “Çekmeyin büyük sıkıntı oluyor” diyerek İbrahim Tatlıses’in birlikteliğe tepkili olduğunu ima etmişti.