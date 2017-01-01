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Levent Üzümcü’den terör saldırısına yönelik eleştirel paylaşım

Levent Üzümcü, bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı sonrası Twitter hesabından yetkililere gönderme yaptı
11:241 Ocak 2017
Magazin
Levent Üzümcü’den terör saldırısına yönelik eleştirel paylaşım
Levent Üzümcü, bir gece kulübünde meydana gelen terör saldırısı sonrası Twitter hesabından yetkililere gönderme yaptı

Terörü ve ölümleri 2016 yılında bırakmak için edilen temenniler ne yazık ki sonuç vermedi ve terör yeni yılın ilk saatlerinde yine çirkin yüzünü gösterdi. 2017’nin ilk saatlerinde Reina’da meydana gelen silahlı saldırı sonucu 39 kişi hayatını kaybetti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan isimlerden biri de Levent Üzümcü oldu. Özellikle yeni yıla girmeden bir süre önce tartışılmaya başlanan “Müslüman noel kutlamaz” söylemlerini paylaşımının merkezine taşıyan Üzümcü’nün satırları şöyle:

“Müslüman noel kutlamaz”, “Noel kutlayanlar müslüman olamaz”, “Noel kutlayanları vuranlar müslüman olamaz”, “Gerçek İslam bu değil” Ülkede kimsede huzur kalmadı, ama yolların şahaneliği bir huzur vermiyor mu size de, haydi itiraf edin, kendinize söyleyin, güzel yolları var. “Aslında yılbaşı kutlaması öyle ulu orta yapılmasa bunların hiç biri olmayacaktı” olası resmi açıklama…

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Son güncelleme: 14:1901.01.2017
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