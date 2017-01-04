Lider Şahin, sosyal medyadan mesaj gönderdi

Şarkıcı İrem Derici ile mutlu bir beraberlik yaşayan Lider Şahin aşk dolu bir yeni yıl mesajı paylaştı.

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin’in adını geride bıraktığımız yıl bol bol duyduk. İrem Derici ile yaşadığı aşkla adını duyuran Lider Şahin’in annesi Didem Şahin’in Derici’ye yaptığı horozlu gönderme akıllardan çıkmasa da Derici ve Şahin’in aşkı bu açıklamalardan yara almadan çıkmayı başardı. Şimdiye kadar bu aşkla ilgili İrem Derici’den paylaşımlar görmeye alışmıştık ancak Lider Şahin de 2017 yılına dair yaptığı paylaşımda ilişkisiyle ilgili dikkat çekici ifadelere yer verdi.

“SEVDİKLERİNİZİN ELİNDEN SIKICA TUTUN”

İşte Lider Şahin’in o satırları: “İsteyin… Ama güzel isteyin ve isteklerinizden ne olursa olsun vazgeçmeyin. Sabredin. Korkmayın. Uğruna savaşlar verin. Zaferler hep sizindir! Ha bir de; çok sevin. Sevginizi, sulayanlara açın en kıymetli çiçeklerinizi. Sevdiklerinizin elinden sıkıca tutun ve sakın bırakmayın. Başınızı da bol bol omzuna yaslamayı unutmayın. Hakkını verin işte şu hayatın, birbirinizin hakkını… Ve şimdi gülümseyin!”

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