Lindsay Lohan, Türkiye için dua istedi

Ünlü Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Geride bıraktığımız yılın Ekim ayında Türkiye’ye gelerek Gaziantep’in Nizip ilçesindeki Suriyeli sığınmacıların kaldığı konteynerleri ziyaret eden ve burada gösterdiği sıcak ve samimi tavırlarla herkesin beğenisini kazanan Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, Türkiye sevgisini bir kez daha ortaya koydu. Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul’da bir gece kulübüne gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 39 kişi için dua isteyen Lohan, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile tüm dünyayı terörü lanetlemeye çağırdı ve herkesten Türkiye için dua istedi. İşte Lindsay Lohan’ın o paylaşımı: “Bizler, hemen şimdi Türkiye için dua edebilir miyiz? Ve bu sabah yine hepimiz, müttefik ülkelerde sıkıntı çeken mülteciler için ayağa kalkabilir miyiz?”

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