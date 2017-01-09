Maskeli Gupse’den davet

Gupse Özay, Görümce filmindeki sahnesine gönderme yaparak takipçilerine seslendi.

Senaryosuna imzasını attığı ve başrolünde oynadığı filmi Görümce büyük beğeni kazanan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla filminin tanıtımını yapmayı sürdürüyor. Kimi zaman takipçilerine hesabından meydan okuyan Gupse, kimi zaman da filminin kamera arkası görüntüleriyle takipçileriyle şaşırtıyor.

Başarılı oyuncunun son paylaşımı da yine Görümce’den oldu. Filmde göründükleri maskeli sahnelere göndermede bulunan Gupse Özay, takipçilerini de bu tarz görüntüler paylaşmaları konusunda cesaretlendirdi. İşte Gupse Özay’ın o satırları: “Avokadodan salatalığa, narenciyeden leblebiye kadar en değişik maske tarifleri Görümce filminde… Not: Gelin görümce maske yaptığınız fotolar varsa bekleriz”