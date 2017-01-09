Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Maskeli Gupse’den davet

Gupse Özay, Görümce filmindeki sahnesine gönderme yaparak takipçilerine seslendi.
08:049 Ocak 2017
Magazin
Maskeli Gupse’den davet
Gupse Özay, Görümce filmindeki sahnesine gönderme yaparak takipçilerine seslendi.

Senaryosuna imzasını attığı ve başrolünde oynadığı filmi Görümce büyük beğeni kazanan Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla filminin tanıtımını yapmayı sürdürüyor. Kimi zaman takipçilerine hesabından meydan okuyan Gupse, kimi zaman da filminin kamera arkası görüntüleriyle takipçileriyle şaşırtıyor.

gupse-ozay-sli

Başarılı oyuncunun son paylaşımı da yine Görümce’den oldu. Filmde göründükleri maskeli sahnelere göndermede bulunan Gupse Özay, takipçilerini de bu tarz görüntüler paylaşmaları konusunda cesaretlendirdi. İşte Gupse Özay’ın o satırları: “Avokadodan salatalığa, narenciyeden leblebiye kadar en değişik maske tarifleri Görümce filminde… Not: Gelin görümce maske yaptığınız fotolar varsa bekleriz”

Son güncelleme: 08:0609.01.2017
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar