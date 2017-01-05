Meğer dedeleri Osmanlı’ya kafa tutmuş

Her yaptıklarıyla magazin gündemini meşgul eden Gigi ve Bella Hadid kardeşler, şimdi de dedeleri Zahir Ömer'in I. Abdülhamid'e kafa tutması ve sonucunda da kellesinin alınmasıyla gündemde

Her yaptıklarıyla magazin gündemini meşgul eden Gigi ve Bella Hadid kardeşler, şimdi de dedeleri Zahir Ömer'in I. Abdülhamid'e kafa tutması ve sonucunda da kellesinin alınmasıyla gündemde

Son zamanlarda Gigi-Bella Hadid denince akan sular duruyor. Dünyaca ünlü kız kardeşlerin skandalları, aşkları, servetleri herkesin dilinde. Her yaptıkları konu olan Hadid’ler son olarak Gigi Hadid’in “Filistinli’yim” açıklamasıyla yeniden gündeme oturdular.

Araştırmacı-Yazar Murat Bardakçı’nın, birkaç ay önce bu açıklamadan sonra yaptığı araştırma ise akıllara durgunluk verecek cinsten. Meğer bizim kız kardeşler 18’inci yüzyılda Osmanlı’ya başkaldıran, devleti senelerce uğraştıran, 90 küsur yaşında da başı kesilerek idam edilen Zahir Ömer’in torunlarıymış!

Olayın üstünden zaman geçmesine rağmen bugünlerde yine konuşulan konulardan biri haline gelen bu hikâyenin ayrıntılarını derledik. İşte o gerçekleri gün yüzüne çıkaran Murat Bardakçının yazısından kesitler…

Tam adı Zâhir bin Ömer bin Ebî Zeydan ez-Zeydani olan Zâhir Ömer, gençlik senelerinde Şam ile Nablus arasındaki ticaret yolunu kontrolü altına almış, üzerine yürüyen Şam valilerini mağlûp etmiş ve bölgedeki pamuk ticaretini de kontrolü altına geçirmiş.

Osmanlı Devleti'nin Rusya ile giriştiği ve bir türlü bitmek bilmeyen savaşlar sebebiyle Filistin ile gerektiği kadar alakadar olamaması sebebiyle önce Mısır'daki asilerle bağlantı kurmuş, ardından da denetimi altındaki limanları Rus donanmasına açmış. 1772'de üzerine gönderilen Osmanlı ordusunu yeniden yenip Rus donanmasını Beyrut üzerine sevk etmiş, Ruslar'a şehri yağmalatıp gücünü artırmış.

Şam Valisi'ne Zâhir Ömer'e her ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırılması emri gönderilmiş. Bunun üzerine Zâhir Ömer karadan, ve denizden top ateşine tutulmuş. 1775'te Akkâ Kalesi'nden kaçma hazırlıkları yaptığı sırada çıkan çatışmada boynundan kurşunla vurulmuş, sonra kafası kesilerek kellesi İstanbul’a 1. Abdülhamid'e gönderilmiş.