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Melisa kazaya davetiye çıkardı

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, gazetecilere görüntü vermemek için yüzünü kapüşonla kapatıp cip kullandı. Bir süre bu şekilde aracını kullanan Ural çevredekilere büyük şaşkınlık yaşattı
Emre ÇEVİK
00:1331 Aralık 2016
Magazin
Melisa kazaya davetiye çıkardı
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, gazetecilere görüntü vermemek için yüzünü kapüşonla kapatıp cip kullandı. Bir süre bu şekilde aracını kullanan Ural çevredekilere büyük şaşkınlık yaşattı

Sibel Can ve kızı Melisa önceki gün bir alışveriş merkezine gitti. Alışveriş sonrası Sibel Can kızı Melisa’yı görüntü vermemesi için önden yolladı. Muhabirlerin fotoğraf çekmesini engellemek için kapüşonuyla yüzünü örten Melisa Ural, bu halde cipini kullandı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

CAN DA ŞAŞIRDI

Kazaya adeta davetiye çıkaran Ural’ın riskli hareketine anlam verilemezken, bir süre sonra araca binen Sibel Can, flaşlar patlayınca şaşkınlık yaşadı. Camı açıp gazetecileri selamlayan ünlü sanatçı, “Kızım ‘Gazeteciler var’ diyordu. Fena yakalandık” dedi.

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