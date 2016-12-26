Meltem Cumbul, ayrıldığı dizi seti hakkında açıklamada bulundu

Başarılı oyuncu Meltem Cumbul önceki gece Karaköy Bej adlı mekanda köpeği ile eğlendi.

Mekân çıkışında, ‘Meltem Hanım sette 1 yaşından küçük oyuncu çalıştığı için seti bıraktığınız doğru mu?’ sorusuna “Söyleyecek bir şeyim yok. Sendika adına gerekli açıklamayı yaptım” diyen Cumbul’a bir soru daha geldi.



“Yine aynı sette gençliğinizi oynayacak kızı beğenmediğiniz, ‘Ben ondan daha gencim, kendimi en iyi ben oynarım’ dediğinize dair haberler çıktı” sorusuna ise “O haber yalan. Ben böyle cümleler kurmadım” diyerek zaman zaman zapt etmekte zorlandığı köpeğiyle taksiye binerek evinin yolunu tuttu.







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