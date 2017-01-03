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Merve Büyüksaraç, havaalanındaki güvenlik sorununa değindi

Ünlü manken Merve Büyüksaraç, sosyal medya hesabında yurtdışına getirilen Barbaros Şansal'ın havaalanında saldırıya uğramasındaki güvenlik zafiyetine isyan etti ve ekledi: "Türkiye'nin en önemli havaalanında bu tarz görüntüler ülkemize zarar verir"
Burcu ÖZEN
10:263 Ocak 2017
Magazin
Merve Büyüksaraç, havaalanındaki güvenlik sorununa değindi
Ünlü manken Merve Büyüksaraç, sosyal medya hesabında yurtdışına getirilen Barbaros Şansal'ın havaalanında saldırıya uğramasındaki güvenlik zafiyetine isyan etti ve ekledi: "Türkiye'nin en önemli havaalanında bu tarz görüntüler ülkemize zarar verir"

Dün akşam saatlerinde ünlü modacı Barbaros Şansal sosyal medyadaki paylaşımı dolayısıyla KKTC’den sınır dışı edildi. Türkiye’ye getirilen Şansal, Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı. Bir grup uçaktan inerken Barbaros Şansal’a saldırdı ve darp etti. Vatandaşların büyük kısmı saldırının uluslararası bir havaalanının apronunda gerçekleştirilmesinin kabul edilemez olduğuna dikkat çekti. Bu isimlerden biri de Merve Büyüksaraç’tı.

“BU TARİHİ BİR KEPAZELİKTİR!”

 

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Ünlü manken, yapılan saldırının güvenlik önlemlerinin had safhada olması gereken havaalanı apronunda gerçekleşmesini, sosyal medyadan paylaştığı notla eleştirdi. Büyüksaraç, “Bu akşam, ülkenin en büyük ve yoğun havaalanının apronu, polis gözetiminde gelen bir kişiye linç mekânı oldu. Bu tarihi bir kepazeliktir” notu yazılı bir fotoğraf paylaştı. Sözcü’ye konuşan Büyüksaraç, “Ülkemizin en önemli havaalanının apronunda bir saldırı olayının gerçekleşmesi imajımız açısından hiç iyi bir durum değil. Duyarlı biri olarak Türkiye’nin imajını her açıdan olumsuz etkileyecek bu olaya tepkisiz kalmak mümkün değil” dedi. Büyüksaraç, paylaştığı fotoğrafa Birol Akbaba adlı bir sosyal medya kullanıcısının notunu eklemeyi de ihmal etmedi.

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Son güncelleme: 13:4303.01.2017
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