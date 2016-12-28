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Model grubu dağıldı! Fatma Turgut’tan şoke eden açıklama!

Model grubunun solisti Fatma Turgut, sosyal medya hesabı üzerinden grubun dağıldığını açıkladı.
09:1928 Aralık 2016
Magazin
Model grubu dağıldı! Fatma Turgut’tan şoke eden açıklama!
Model grubunun solisti Fatma Turgut, sosyal medya hesabı üzerinden grubun dağıldığını açıkladı.

Model grubunun solisti Fatma Turgut, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla sevenlerini şoke etti. Yaptığı açıklamada, Eylül ayından beri akıbeti belirlenmeye çalışılan grup arkadaşlarına “Bekle” deyip gittiler, ben bekledim, onlar gelmedi. Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi. MODEL bitti arkadaşlar” diyen sanatçı, yoluna yalnız devam edecek.

Son güncelleme: 10:0028.12.2016
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