Murat Boz gişede umduğunu bulamadı

Şarkıcı ve oyuncu Murat Boz, hemşire sahneleriyle tepki çeken peki 'Dönerse Senindir' filminden gişede beklediğini bulamadı.

23 Aralık’ta vizyona giren, Murat Boz, İrem Sak ve Yasemin Allen’ın başrollerini paylaştığı ‘Dönerse Senindir’ filmi ilk üç günde 142.352 tarafından izlendi.

‘KARDEŞİM BENİM’İN REKORU

Milliyet’in haberine göre, Murat Boz’un sene başında vizyona giren Kardeşim Benim filmi ilk üç günde 400 binin üzerinde izleyiciyi salonlara çekmişti.

Aslı Enver, Burak Özçivit ve Murat Boz’lu film 2 milyon izleyicinin üstüne çıkarak yılın en çok seyredilen filmlerinden biri olmuştu. Dönserse Senindir’in bu üç gün rakamıyla toplamda bir milyon izleyicinin üzerine çıkmasıysa sürpriz olarak değerlendiriliyor.

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