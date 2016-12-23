Murat Dalkılıç, Demet Akalın’la girdiği polemik hakkında konuştu

Murat Dalkılıç, son günlerde Demet Akalın'la arasında yaşanan polemikle ilgili sorulara yanıt verdi.

Demet Akalın ve daha birçok sanatçıyla birlikte Bakü’de yılbaşında sahne alacak olan Murat Dalkılıç arasında ilk olarak bir uçak krizi yaşanmış, sonrasında da bu kriz bir festival için hazırlanan afişteki yerle ilgili olarak büyümüştü. Murat Dalkılıç, geride bıraktığımız gün şarkıcı dostu Murat Boz’un başrolünde oynadığı Dönerse Senindir filminin galasına katıldı ve son zamanlarda Demet Akalın’la arasında yaşanan afiş ve uçak polemiğiyle ilgili sorularla karşılaştı. Konuyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Dalkılıç, şu ifadeleri kullandı: “Afiş kriziyle ilgili açıklama yapmak istemiyorum çünkü ülkemizde çok problem var ve böylesine lüzumsuz işlerle gündem olmak istemiyorum. Daha uygun bir zaman olsa belki geyik yapmak isterdim ama şu anda bununla ilgili konuşmak istemiyorum belki ilerleyen zamanlarda bununla ilgili bir açıklama yapabilirim”

DEMET’TEN KAÇMADIM

Murat Dalkılıç, Berkay’ın doğum gününe Demet Akalın da orada olduğu için katılmadığı yönündeki bir soruya da; “Son bir iki gündür Berkay’la birlikteyim, onunla aramda kişilere dayalı bir sorunum yok. Doğum gününe katılmama sebebim de Demet Akalın değil” şeklinde yanıt verdi.