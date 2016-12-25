Murat Yıldırım, Imane Elbani ile dünya evine girdi

Murat Yıldırım, Faslı İmane Elbani'yle evlendi. Daha önce altı yıl evli kaldığı Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanan oyuncunun, ikinci nikahı Taksim'deki CVK Otel'de oldu. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikah şahitliğini İş Sağlığı Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vekili Tarkan Alpay, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekili Göksel Gümüşdağ ve Imane Elbani'nin ablası Fadwa Elbani yaptı.

Murat Yıldırım, Faslı İmane Elbani'yle evlendi. Daha önce altı yıl evli kaldığı Burçin Terzioğlu'ndan iki yıl önce boşanan oyuncunun, ikinci nikahı Taksim'deki CVK Otel'de oldu. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıydı. Nikah şahitliğini İş Sağlığı Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı vekili Tarkan Alpay, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi 2. Başkan vekili Göksel Gümüşdağ ve Imane Elbani'nin ablası Fadwa Elbani yaptı.

Pek çok ünlü ismin de konuk olduğu törene, gelinin Fas’tan gelen misafirleri de katıldı. Murat Yıldırım'ın smokinini Derviş Bağzıbağlı, gelin Elbani'nin gelinliğini ise Raşid Bağzıbağlı hazırladı.

İmane Elbani, Faslı modacı Nisrine Ezzaki'nin özel olarak hazırladığı geleneksel gelinliği de gecenin ilerleyen saatlerinde giydi.

İmane Elbani’nin gelinliğini hazırlayan Raşid Bağzıbağlı, “Fransız çiçek bahçelerinden ilham alarak hazırladığım gelinlikte 12 metre dantel kullanıldı” dedi. “Evlilik süreci hızlı gelişti?” sorusuna Yıldırım, “Bizim için biraz süreci var. O süreçten sonra karar alıp, evlendik. Mutluyuz” dedi. Nikaha kıyılmaya giderken 20 kişilik Faslı ekibin ilahi okumalarına oyuncu, “İsimlerimizi söyleyip, mutluluklar diliyorlarmış. İlahiler okudular. Çok güzeldi” diye konuştu.

Düğünden bir gün önce Fas usulü kına gecesi için Yıldırım, “İlk defa onların kültürüyle karşılaşmış oldum. Değişik ve güzel bir duyguydu. Bizim kınalarımızda damat gecenin sonunda gider, ama burada başından sonuna kadar kaldım. Çok samimiydi” diye konuştu. Elbani ise, “Bugün çok güzel bir gündü. Çok mutluyum” şeklinde konuştu.