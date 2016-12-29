Murat Yıldırım’dan sert sözler

Geçtiğimiz akşam Faslı güzel İmane el Bani ile nikah masasına oturan oyuncu Murat Yıldırım, hakkında yapılan 'Murat'ı leğende taşıdılar' haberlerine ateş püskürdü.

Daha önce altı yıl evli kaldığı Burçin Terzioğlu’ndan iki yıl önce boşanan Murat Yıldırım, Taksim’deki CVK Otel’de Faslı İmane Elbani’yle evlendi. Düğün Türk ve Arap kültürüne göre organize edildi. Ancak düğün sonrası çıkan bir takım haberler, ünlü oyuncuyu kızdırdı.

Gecede Arap geleneğine ait olan tefour üzerinde taşınan Yıldırım, “Murat’ı leğende taşıdılar” haberlerine şöyle isyan etti:

“Üstünde oturduğum şeyin adı “Tefour”, leğen değil saygısızlar. Aynı zihniyet kovmadı mı bu ülkeden başkalarını, aşağılamadı mı, hala aşağılıyorlar. Üstüme giydiğim şey sünnet kıyafeti değil saygısızlar, Peygamberimizin giydiği, padişahların da giydiği kaftan. Kızılderililer Afrika’da değil Amerika’da yaşarlar cahiller. Söylenen şeyler salavat ve dua idi, bunu dahi bilmiyorsunuz dinciler. Sindirim sisteminizde bozukluk mu var? Başka kültürlere saygınız bu mu kültürsüzler. İki kişinin mutluluğuna saygısızlık hakkı nereden geliyor. Çok hızlıymışım! 4 ay aşık olduğum kadını gözünüzün içine mi soksaydım, doğrular yanlış yanlışlar doğru olmuş hayatınızda. Bütün ulusları memnun ettik sizi edemedik. 100 ülkede haber oldu, hiç biri sizin gibi aşağılamadı. Bırakın şu önyargılarınızı artık, bırakın. Bu yazılanları İngilizce’ye çevirmeye utanıyorum, utanıyorum çünkü ülkemde böyle cahil insanların olduğunu söylemeye utanıyorum. Aydın görünümlü kara cahiller. Eşimi davullu zurnalı karşıladığımı da gördüğünüz halde… Düğünün yarısının Türk usulü olduğunu gördüğünüz halde… Mevlanın cümlelerini sadece Twitter’da paylaşıp hayatına tatbik etmeyen kendini insan zanneden canlılar…”