Mustafa Erdoğan’dan Gülben Ergen’e “Birlikte yaşayalım” teklifi

Mustafa Erdoğan boşandığı eşi Gülben Ergen'e "Çocuklarımızın mutlu olması için birlikte yaşayalım" teklifinde bulundu

Erhan Çelik’le iki yıl süren evliliğini geride bıraktığımız yılın son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Ergen’in biten evliliğinin perde arkasında boşandığı eşi ve çocuklarının babası Mustafa Erdoğan’ın etkisinin olduğu ileri sürülüyordu. Renkli Sayfalar programında dillendirilen yeni bir iddiaya göreyse Mustafa Erdoğan, Gülben Ergen’e “Aynı evde yaşayalım. Evlenmemize gerek yok. Çocukların mutlu olması adına 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz” şeklinde bir teklifte bulundu. Ancak Gülben Ergen’in eski eşinin bu teklifine şimdilik mesafeli yaklaşıyor.