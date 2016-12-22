Nebahat Çehre, katıldığı davette güzellik sırlarını verdi

Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur'un verdiği bir davete katılan Nebahat Çehre, burada güzellik sırlarını verdi.

“Bu yıl da yaşının iyisi sen ol” konseptinde gerçekleşen etkinlikte, dolgu, botoks, lazer uygulamaları ve cerrahi operasyonlarla yaşlanma belirtilerinin nasıl önlenebileceği tartışılırken, hatalı yapılan işlemler üzerinde de duruldu. Genetik olarak şanslı bir insan olduğunu söyleyen Nebahat Çehre, kese ve hamam kültürünü çok önemsediğinden, cildini mutlaka temiz tuttuğundan ve cildi için nemlendirici, antiaging ürünleri aksatmadan kullandığından bahsetti. Estetiğe kesinlikle karşı olmadığını dile getiren Çehre, ayrıca beslenme ve uyku düzenine de dikkat ettiğinden bahsetti.

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