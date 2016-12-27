Nez’den şaşırtan açıklama: “Bunca olumsuzluktan sonra topraklarımı bırakıp gidemem”

Evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşeceği konuşulan Nez, fikrini değiştirdiğini açıkladı.

Şarkıcı Nez, 21 Kasım’da Eylen Server Ünüvar ile evlenmiş ve evliliğinin ardından “Eşim İngiltere’de yaşıyor. Ben de gideceğim” demişti. Önceki akşam Cihangir’de köpeğini gezdirirken objektiflere takılan Nez, bu kez tam aksi yönde bir açıklama yaptı.

“FİKRİMİ DEĞİŞTİRDİM”

Özel hayatında her şeyin çok iyi gittiğini belirten Nez, “Daha önce İngiltere’ye gideceğimi açıklamıştım ama ülkemde olumsuz hadiseler yaşanırken bunun doğru olmadığını düşünmeye başladım. Fikrimi değiştirdim. Bunca olumsuzluğun topraklarımı bırakıp başka memleketin topraklarına gitmem” açıklamasıyla dikkat çekti.

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