Nilgün Belgün duygularını paylaştı

Nilgün Belgün, yılbaşı gecesini kana bulayan hain terör saldırısı sonrası duygularını sosyal medyadan paylaştı.

İstanbul Reina saldırısı sonrası, sosyal medyada herkes acıyı paylaştı. Provokatörlerin yanı sıra bazıları vardı ki, paylaşımlarıyla yüreklere dokundu. Bu isimlerden biri de ünlü tiyatrocu Nilgün Belgün’dü. İşte Belgün’ün o paylaşımı:

“YORULDUM!”

Gece daha da hüzünlendiriyor daha da acıtıyor insanı… Her seferinde düşüp tekrar kalkıp hayata sarılmaktan çok yoruldum… Yoruldum çünkü hayatını kaybeden insanlar için canım acıyor… Yoruldum çünkü geride kalan anneler babalar, sevgililer, eşler, dostlar için onların çektikleri acılara empati yaptığım için canım acıyor…

Canım acıdıkça her seferinde kalbim ağrıyor, ruhum yanıyor… Kalbim yorgun, ruhum yorgun… Yine işime gücüme sarılmaya gayret ediyorum… Bütün bu duyguları toplumca yaşadığımızı biliyorum… Bu kez daha da fazla üzülüyorum. Tek başına atlatmak daha kolaydı diye düşünüyorum, geçmişte yaşadıklarımı düşününce… Ama bu kez çok farklı, çok acı… Biliyorum bir gün gelecek ve geçecek, ama ne zaman? Yine de kalkmalıyım, dik durmalıyım, dik durmalıyız çünkü yarın yeni bir gün… İyi geceler.