Nilüfer’in tercihi Beyza ve Engin çifti oldu

Şarkıcı Nilüfer, 'Seni Kimler Aldı' adlı şarkının klibinde Beyza Şekerci ve Engin Hepileri çiftiyle kamera karşısına geçti.

Türk pop müziğine damga vuran isimlerden Nilüfer, Sezen Aksu’nun seslendirdiği “Seni Kimler Aldı” şarkısını Nilüfer 2017 isimli albümüne taşıdı. Bu şarkı için klip de çeken Nilüfer kamera karşısına iki ünlü oyuncuyla geçti. 2015 yılında dünya evine giren oyuncu çift Beyza Şekerci ve Engin Hepileri ile kamera karşısına geçen Nilüfer, bu kliple ilgili olarak hissettiklerini, “Böyle iki tane şahane oyuncu ve sanatçıyla birlikteyiz” sözleriyle ifade ederken, Engin Hepileri de, “Bizim için de çok güzel bir duyguydu yıllardan beri tanıdığımız sevdiğimiz bir ismin Nilüfer Hanım’ın klibinde oynamaktan mutlu olduk” sözlerini sarf etti.