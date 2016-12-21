No 309 27. bölüm fragmanı izle: Kim bu ‘Bitterli çilek’?

No 309 27. bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. No 309 yeni bölümde esrarengiz kişilik "bitterli çilek"in kimliği ortaya çıkacak mı?

Fox TV’nin çarşamba günleri soluksuz seyredilen dizisi No 309’un 27. bölümü bu akşam ekranlara gelecek. No 309 yeni bölümde Lale’nin kıskançlıkları sonrası Onur eşine tepki gösteriyor. Lale yaptıklarına bin pişman ama bir yandan da “bitterli çilek”i hala kıskanıyor ve merak ediyor.

No 309 27. bölümü ile bu akşam saat 20.00’de Fox TV ekranlarında…

NO 309 SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Lale gördüğü fotoğraftan sonra bitterli çileğin kim olduğunu merak eder ve araştırmaya başlar.. Bu konuda ona en büyük desteği Nilüfer verir birlikte hareket ederler. Onur'un da aklı hala odaya gelen çilektedir. O da bunu kimin gönderdiğini bulmaya çalışır. İkisinin de yolu çiftlik evinde kesişir. Bu arada Nergis ve Samet'i birlikte yakalayan Songül çok sinirlenir ve böyle bir şeyi sakladıkları için kızlarına tavır alır. Bu sefer Songül'ün gönlünü almak kızlar için kolay olmayacaktır.