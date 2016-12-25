No 309 28. bölüm 2. fragmanı izle: Evli çift yılbaşı alışverişinde

No 309 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Lale ve Onur yılbaşı için hazırlıklara başlıyor ve alışverişe çıkıyor.

No 309 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İçerde yeni bölümde Lale ve Onur yılbaşı için hazırlıklara başlıyor ve alışverişe çıkıyor.

Fox TV ve ekranların çarşamba günleri en çok izlenen dizilerinden biri olan No 309’un 28. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde yılbaşının yaklaşması ile birlikte Onur ve Lale alışverişe çıkıyor. Eğlenceli ve romantik vakit geçiren aşıklar duygu dolu anlar da yaşıyor.

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız'a bildirir. Yıldız'ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet’te Onur ve Lale'yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar. Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir.

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No 309 28. bölümü ile 28 Aralık Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında…