No 309 28. bölüm fragmanı izle: Onur ve Lale’yi ayırma planı

Fox TV’nin her bölümü keyifle izlenen dizisi No 309’un 28. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale ve Onur’u yılbaşı hecanı sarıyor. İkili birbirlerine aynı hediyeyi alıyor ve ortaya ilginç görüntüler çıkıyor. Öte yandan Betül Lale ve Onur’u ayırmak için yine kolları sıvıyor.

NO 309 SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Lale'nin odasını karıştırırken çekilen görüntülerini izleyen Onur hayal kırıklığına uğrar ve Lale'ye tepki gösterir.. Buna çok üzülen Lale yaptıklarına pişman olur ve Onur'un gönlünü almaya, aralarını düzeltmeye çalışır. Ama yine aksilikler peşlerini bırakmaz.. Olumsuz gibi gözüken olaylar silsilesi, aslında Onur ve Lale aralarındaki bağı daha da güçlendireceklerdir…