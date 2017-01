No 309 29. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale'nin sancıları artıyor, tüm aile soluğu hastanede alıyor.

No 309 29. bölüm fragman izle: Emir bebek geliyor

Fox TV’nin her bölümü beğeniyle izlenen dizisi No 309’un 29. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Emir bebek içim muhteşem bir “Baby Shower” partisi düzenleniyor. Pasta kesiliyor, hediyeler veriliyor.

BEBEK GELİYOR

Partinin ardından Lale, Onur, Kurtuluş ve Nilüfer sohbet ettikleri esnada bir anda Lale’nin doğum sancıları başlıyor. Bir anda neye uğradığını şaşıran aile, apar topar Lale’yi hastaneye yetiştiriyor. Bakalım bu sefer bebek gelecek mi?

No 309 29. bölümü ile bu akşam Fox TV ekranlarında…