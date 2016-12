No 309 29. bölüm fragmanı izle: Bebek geliyor mu?

No 309 29. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale'nin sancısı başlıyor, apar topar hastaneye kaldırılıyor.

No 309 29. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale'nin sancısı başlıyor, apar topar hastaneye kaldırılıyor.

Fox TV’nin her bölümü keyifle izlenen dizisi No 309’un 29. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale ve Onur’un bebekleri Emir için sürpriz bir “Baby Shower” partisi düzenleniyor. Eğlencenin tavan yaptığı günün ardından Lale’nin sancıları iyice artıyor ve güzel kadın alelacele hastaneye kaldırılıyor. Bakalım yeni bölümde bebek gelecek mi?

No 309 29. bölümü ile 4 Ocak Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında…

NO 309 SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Lale ve Onur aralarındaki anlaşmazlıkları tatlıya bağlamışlardır. Fakat Şerife aralarının hala bozuk olduğunu düşünüp bu durumu Yıldız'a bildirir. Yıldız'ın Şerife ile konuşmasına tanık olan İsmet’te Onur ve Lale'yi barıştırmak için yılbaşı yemeği organize eder. Onur ve Lale bu kutlama için hazırlanır, birlikte alışveriş yaparlar. Betül gene hain planlar peşindedir fakat en büyük sürpriz onu beklemektedir.