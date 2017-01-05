No 309 30. bölüm fragmanı izle: Ve Emir bebek dünyaya gelir

No 309 30. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Emir bebek dünyaya geliyor. Lale ve Onur havalara uçuyor.

Fox TV’nin çarşamba günlerine damga vuran dizisi No 309’un 30. bölüm fragmanı yayınlandı. No 309 yeni bölümde Lale ve Onur sonunda muradına eriyor. Emir bebek dünyaya geliyor ve tüm aile sevince boğuluyor. Öte yandan Betül ise gördükleri karşısında şoke oluyor ve baygınlık geçiriyor.

No 309 30. bölümü ile 11 Ocak Çarşamba akşamı Fox TV ekranlarında…

NO 309 SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Artık doğuma sayılı günler kalmıştır. Lale ve Onur, Emir'in odası için alışverişe çıkarlar. Alışverişe Yıldız ve Songül'ün de gideceğini duyan Betül soluğu yanlarında alır. Bu sefer kendi kazdığı kuyuya kendisi düşecektir. Bu arada Nergis ve Nilüfer herkesi organize ederek, Lale için sürpriz bir baby shower partisi hazırlarlar. Asıl sürprizi partinin sonunda Lale yapacaktır.