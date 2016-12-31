Noel Baba’dan ünlülere hediye

Rivayete göre her yeni yılda Noel Baba bacadan girip çoraplarının içine istediklerini yazan uslu çocuklara hediyeler getirir…

Rivayete göre her yeni yılda Noel Baba bacadan girip çoraplarının içine istediklerini yazan uslu çocuklara hediyeler getirir… Bu yılbaşı belki unutmuşlardır diye birçok ünlü isim için Noel Baba'ya biz bir liste çıkardık. Hediyeleri getirir mi getirmez mi bilinmez ama elçiye zeval olmaz, biz listemizi ilettik…



Ebru Şallı

Cem Yılmaz'la aşk yaşayıp yaşamadığı yılan hikayesine dönen eski mankene Yılmaz'ın tüm gösterilerinin CD'si.

Hadise

Adı Hakan Sabancı'yla aşk dedikodusuna karışan güzel şarkıcıya VIP minibüsü için Lassa kış lastikleri.

Murat Boz

Yeni filmindeki sahnelerle hemşireleri kızdıran yakışıklı oyuncuya tansiyonu düşürmek için tansiyon aleti.

Sinan Akçıl

Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'le reklam aşkı yaşayan Akçıl'a Bieber'in sahne kostümleri…

Engin Altan Düzyatan

‘Diriliş Ertuğrul' dizisiyle kendisini tarihe kaptıran oyuncuya hızlı bir at ve kımız.

Çelik

Çello ile çıplak poz veren Çelik'e yeni projelerinde kullanmak üzere kuyruklu piyano.

Eda Taşpınar

Yaz-kış mini giymesine alıştığımız sosyetik ikoncana bu soğuk kış günlerinde üşümemesi için kalın çorap.