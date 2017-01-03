Nurgül Yeşilçay: Beni en çok sinirlendiren şey…

Nurgül Yeşilçay'ın gündeminde kadına şiddet ve çocuk tacizleri var. Duyarlı kimliğiyle tanınan sanatçı, “Küçük yaşta çocukların tacize uğraması beni çok sinirlendiriyor” açıklaması yaptı.

Nurgül Yeşilçay'ın gündeminde kadına şiddet ve çocuk tacizleri var. Duyarlı kimliğiyle tanınan sanatçı, “Küçük yaşta çocukların tacize uğraması beni çok sinirlendiriyor” açıklaması yaptı.

Nurgül Yeşilçay, artık sıklıkla medyaya yansıyan taciz ve kadına şiddet olaylarına isyan etti. Paramparça dizisinden ayrıldıktan sonra ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ dizisinin kadrosuna dahil olan güzel sanatçı, kendisine yöneltilen “Şu sıralar gündeminizin ilk sırasında ne var?” sorusuna, “Gündem var. Beni en çok sinirlendiren şey küçük yaşta tacize uğrayanlar çocuklar, kadın ölümleri, çocuk ölümleri. Her şeyden önce sanırım Türkiye'de erkek olmayı incelememiz lazım” diye cevap verdi.

OĞLUNA NASİHATLER VERİYOR

Oğlu Osman Nejat’ın eğitimi için İngiltere’ye gideceği konuşulan Yeşilça, geçtiğimiz günlerde bir dergiye verdiği röportajında oğluna kadınlara karşı çok centilmen ve nazik bir erkek olma konusunda nasihatler verdiğini şu sözlerle dile getirmişti: “Ben her zaman Nejat’a; ‘Evet kız senin saçını çekecek, sana bağıracak hatta yüzüne bile tükürecek ama sen ona el kaldıramazsın…”