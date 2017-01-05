Nurgül Yeşilçay, bir hayranının kendisine hitap şeklini çok beğenince…

'Muhteşem Yüzyıl Kösem'de rol alan Nurgül Yeşilçay, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için Dubai'ye gidecek.

Arap dünyasının en önemli ödülünü almak için 9 Ocak’ta Dubai’ye gidecek olan Nurgül Yeşilçay bu sayede Türkiye’nin adını Arap dünyasında duyurma şansı bulacak. Özellikle dizilerimizle fethettiğimiz Arap dünyasından bu ödülü alacak olmanın heyecanını yaşayan Nurgül Yeşilçay, hislerini ” 9 Ocak’ta Arap dünyasının en önemli ödülünü almaya gidiyorum, en iyi kadın oyuncu ödülümü almaya geliyorum, hazır mısın Dubai” notuyla paylaşmıştı. Şimdilerde Muhteşem Yüzyıl Kösem’de boy gösteren Nurgül Yeşilçay bu ödülü almasına sayılı günler kala yaşadığı bir olayı twitter hesabından takipçilerine duyurdu. İşte Yeşilçay’ın o paylaşımı:



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