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O güzel Arda’nın peşinde

Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi.
Emre ÇEVİK
23:4529 Aralık 2016
Magazin
O güzel Arda’nın peşinde
Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi.

Önceki gece Galatasaray’dan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz’la Bebek Lucca’da eğlenen Arda Turan, mekândaki kızların ilgi odağı oldu.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Genç kızlar Turan’la fotoğraf çektirmek isterken Yasmin Erbil, başarılı futbolcuyu göz hapsine aldı. Mekan çıkışı Turan’ı uzaktan takip eden Erbil, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

CESUR PAYLAŞIMLAR YAPIYOR

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sık sık sosyal medya hesabında cesur paylaşımlar yapıyor.

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

Erbil’in yüz bine yakın takipçisi bulunuyor.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

FOTO: SOZCU

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