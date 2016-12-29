O güzel Arda’nın peşinde

Barcelonalı milli yıldız Arda Turan, İstanbul gecelerinde boy göstermeye devam ediyor. Aslıhan Doğan'dan ayrıldıktan sonra adı Didem Soydan, Ebru Şallı ve Cansu Taşkın'la anılan Turan, bu kez şovmen Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı kızı Yasmin Erbil'in radarına girdi.