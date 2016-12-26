Ölene Kadar 1. bölüm fragmanı izle: Ne zaman başlayacak?

ATV'nin yeni dizisi Ölene Kadar'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye EvcenEngin Akyürek, Fahriye Evcen ve Sarp Levendoğlu'nun paylaştığı dizi yakında ekranlarda olacak.

Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye Evcen ve Sarp Levendoğlu’nun paylaştığı Ölene Kadar dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölene Kadar ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.

ÖLENE KADAR KONUSU

Ölene Kadar dizisinin ilk fragmanı… Yapımını Tims Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman'ın yazdığı ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Ölene Kadar” dizisi, Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor. Ölene Kadar, aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikâyelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizide, Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkûmu olan “Dağhan” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat “Selvi” olarak seyirciyle buluşacak.

OYUNCULARI

Engin Akyürek (Dağhan Soysür)

Fahriye Evcen (Selvi)

Sarp Levendoğlu (Ömer)

Gülcan Arslan

Ragıp Savaş

Taner Turan

Tansu Biçer

Kadriye Kenter

Lale Mansur

Serpil Gül

Ferdi Sancar

Gizem Kala

Cihat Süvarioğlu

Fatih Dokgöz

Aykut Akdere