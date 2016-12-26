Ölene Kadar 1. bölüm fragmanı izle: Ne zaman başlayacak?

Başrollerini Engin Akyürek, Fahriye Evcen ve Sarp Levendoğlu’nun paylaştığı Ölene Kadar dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Ölene Kadar ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil.
Ölene Kadar dizisinin ilk fragmanı… Yapımını Tims Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı'nın yaptığı, yönetmenliğini Umur Turagay'ın üstlendiği, senaryosunu Elif Usman'ın yazdığı ve atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan “Ölene Kadar” dizisi, Engin Akyürek ve Fahriye Evcen'i bir araya getiriyor. Ölene Kadar, aşk, ihanet, vicdan, adalet ve intikamın iç içe geçtiği, hayatı bir günde değişen insanların birbirlerine değen hikâyelerini izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Dizide, Engin Akyürek; hayatının en güzel yıllarını, hayallerini, geleceğini ve sevdiği kadını işlemediği bir suç yüzünden kaybederek müebbet mahkûmu olan “Dağhan” karakteriyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanırken; Fahriye Evcen ise; yıllarca artan suçluluk duygusundan kurtulmak isteyen, bu yüzden de Dağhan'ın müebbetine son veren avukat “Selvi” olarak seyirciyle buluşacak.
Engin Akyürek (Dağhan Soysür)
Fahriye Evcen (Selvi)
Sarp Levendoğlu (Ömer)
Gülcan Arslan
Ragıp Savaş
Taner Turan
Tansu Biçer
Kadriye Kenter
Lale Mansur
Serpil Gül
Ferdi Sancar
Gizem Kala
Cihat Süvarioğlu
Fatih Dokgöz
Aykut Akdere