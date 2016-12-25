Ölümü, yaşamı ve mutluluğu birlikte sorguladık

‘Anne’ dizisinin Gamze’si Alize Gördüm, Vahide Perçin ile Altan Gördüm’ün kızı. Anne ve babasının yolundan yürüyerek tiyatro oyuncusu olmayı seçen Alize, annesiyle birlikte rol aldığı diziyi ve hayatını Sözcü PAZAR’a anlattı.

‘Anne' dizisinin Gamze'si Alize Gördüm, Vahide Perçin ile Altan Gördüm'ün kızı. Anne ve babasının yolundan yürüyerek tiyatro oyuncusu olmayı seçen Alize, annesiyle birlikte rol aldığı diziyi ve hayatını Sözcü PAZAR'a anlattı.

Armut dibine düşer diye boşuna dememişler… Çocuk yaşlarda tiyatro yapmaya başlayan Alize Gördüm, Akademi 35Buçuk Sanat Evi mezunu ve yurtdışında oyunculuk eğitimi aldı. 22 yaşındaki genç oyuncu, ‘Muhteşem Yüzyıl' (2013) ve ‘Kalbimdeki Deniz' (2015) dizilerinden sonra şu an annesiyle aynı dizide oynuyor…

Gamze'nin başına gelen olay…

– ‘Anne' dizisinde canlandırdığın Gamze Güneş biraz kötü bir karakter… Cansu Dere'nin oynadığı Zeynep Güneş'in üvey kız kardeşi misin?

Evet, çok zengin bir ailenin oğluyla nişanlıyım, ondan hamile kalıyorum. En büyük hedefim o zengin aileye gelin olmak. Bebeğimin engelli doğacağı gerçeğini öğreniyorum. Bu bebeği doğurup doğurmama konusunda kararsız durumdayım…

– Alize Gördüm, engelli bir bebeği olacağını öğrense doğurur muydu?

Gamze'nin yaşadığı gibi bir olay benim başıma gelseydi ve karnımda taşıdığım bebeğin engelli olacağını öğrenseydim, her şeye rağmen doğururdum. Tek derdim, geleceğiyle ilgili endişelerim olurdu. Öyle ya, ben öldükten sonra ne olacağını düşünürdüm.

16 yaşındayken çok şiddetli tartıştık…

– Annen Vahide Perçin de ‘Anne' dizisinde Gönül Aslan rolünde. Karşılıklı sahneleriniz oluyor mu?

Annemle aynı dizideyiz ama karşılıklı sahnelerimiz yok. Sadece bir keresinde yemek molasında karşılaştık.

– Vahide Hanım'la daha önce de aynı dizide oynamıştınız öyle değil mi?

Evet, ‘Muhteşem Yüzyıl' dizisinde annem Hürrem Sultan'ı, ben de Şehzade Mehmet'in kızı Nergis Şah'ı oynadım.

– Annen ve baban oyuncu olduğu için mi oyuncu oldun yoksa kendi tercihin mi?

Oyuncu olma isteği tamamen bana aittir. Annem denizbilimci (oşinograf) olmamı istiyordu. 16-17 yaşındayken anne-babamla şiddetli şekilde tartıştık. Bana “Sen sanat dünyasına ve ağır koşullara dayanamazsın, çok naifsin” dediler. Ben de yapabileceğimi iddia ettim.

Önemli olan yanımda olmaları

– Annenle babanın ayrılması seni nasıl etkiliyor?

Yaşanan hastalık süreci sonrasında ayrılmalarını fazla önemsemedim. Önemli olan sağlıklı olmaları, yanımda olmalarıdır. Annem ve babam, evliliklerini bitirseler de dostluklarını aynı samimiyetle sürdürüyorlar.

Hayat bazı şeyleri sert öğretti aileme

– Anneni mi, babanı mı daha çok seviyorsun? Sağlıkları nasıl?

Asla annemle babamı ayıramam, her ikisine de aşığım. İkisinin de sağlığı yerinde. Arada kontrollere gidiyorlar. Hayat bazı şeyleri çok sert bir şekilde öğretiyor. Bize de sağlığın ne kadar önemli olduğunu böyle öğretti. Babamın hastalığı hafif geçti ama annemin hastalığında ölümü, yaşamı, var olmayı ve mutluluğu hep beraber sorguladık. Bu hastalıklar sürecinde üçümüz de çok şey öğrendik.