Özcan Deniz engelli köpekle poz verdi

HAÇİKO Derneği'nin sokak hayvanları yararına hazırladığı 2017 yılı masa takvimi yeni yıla rekor satışla girdi. Ünlü isimler derneğe destek olmak için takvime poz verdi

HAÇİKO Derneği'nin sokak hayvanları yararına hazırladığı 2017 yılı masa takvimi yeni yıla rekor satışla girdi. Ünlü isimler derneğe destek olmak için takvime poz verdi

Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Pekin’in de aralarında bulunduğu ünlü isimler Safa Gülsoy’un kamerasına poz verdi. Gözleri görmeyen bir köpekle poz veren Özcan Deniz, “Duygusu olan tek canlı insan değildir” diyerek engelli hayvanlara destek verdi. Sokak kedilerini beslerken verdiği pozla takvimde yer alan Ömür Gedik ise “Onların yaşam alanlarını işgal ettik ama sevgimizi ve ilgimizi paylaşmayı ihmal etmeyelim” dedi.

TAKVİM GELİRİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN KULLANILACAK

Pamir Pekin, “Doğanın her bir parçasını sevmeliyiz” diyerek takvime destek olurken, Özcan Deniz, Ömür Gedik ve Pamir Tekin’in dışında Ajda Pekkan, Buray, Kerem Alışık, Burcu Biricik, Onur Büyüktopçu, Cansel Elçin, Hande Erçel, Oğuzhan Koç, Bahar Öztan ve radyocular da çalışmaya destek verdi. Takvimin geliri yardıma muhtaç sokak hayvanlarının bakımı için kullanılacak.