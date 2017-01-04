Özge Ulusoy kendisini mutlu eden haberi verdi

Yeni yıla sevgilisi Hacı Sabancı ile birlikte yurt dışında giren Özge Ulusoy, yeni yıla güzel haberlerle girdi.

Boy gösterdiği projelerle ve iş adamı Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin değişmez isimlerinden olan Özge Ulusoy, sosyal medyadaki takipçi sayısını 1 milyona taşıdı. Özellikle son dönemin ünlü isimlerinin oldukça önem verdiği sosyal medya takipçi sayısı konusunda önemli bir yere oturan Ulusoy, geride bıraktığımız gün kendisini mutlu eden haberi takipçileriyle paylaştı. Ulusoy 1 milyon sayısını: “Bizi sevgi kurtaracak, her kötülüğü sevgiyle yeneceğiz… Teşekkürler beni seven destekleyen merak eden 1 milyon kişi” notuyla duyurdu.



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