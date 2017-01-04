Özge Ulusoy kendisini mutlu eden haberi verdi

Boy gösterdiği projelerle ve iş adamı Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin değişmez isimlerinden olan Özge Ulusoy, sosyal medyadaki takipçi sayısını 1 milyona taşıdı. Özellikle son dönemin ünlü isimlerinin oldukça önem verdiği sosyal medya takipçi sayısı konusunda önemli bir yere oturan Ulusoy, geride bıraktığımız gün kendisini mutlu eden haberi takipçileriyle paylaştı. Ulusoy 1 milyon sayısını: “Bizi sevgi kurtaracak, her kötülüğü sevgiyle yeneceğiz… Teşekkürler beni seven destekleyen merak eden 1 milyon kişi” notuyla duyurdu.