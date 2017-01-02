Özge Ulusoy’dan Şıkel’e, “İdolümdün, dostum oldun” mesajı

Özge Ulusoy, meslektaşı ve arkadaşı Çağla Şıkel'in doğum gününü ve yeni yaşını kutladı, geçmişte idolü olan Şıkel'in şimdi yakın dostu olduğunu söyledi.

Özge Ulusoy, meslektaşı ve arkadaşı Çağla Şıkel'in doğum gününü ve yeni yaşını kutladı, geçmişte idolü olan Şıkel'in şimdi yakın dostu olduğunu söyledi.

Yeni yıla sevgilisi Hacı Sabancı ile yurt dışında giren Özge Ulusoy, hesabından yakın arkadaşı Çağla Şıkel’le çekilmiş bir selfiesini paylaştı ve altına da onunla ilgili bir anısını yazdı. İşte Ulusoy’un o satırları: “Güzellik yarışmasında başımda tacım röportajım var. ‘En beğendiğin model kim? Kim gibi başarılı olmak istersin?’ diye sormuşlar, Çağla Şıkel demişim… Nereden nereye yıllar içinde sıkı dost olduk… Hâlâ da fikrim aynı. Güzel mesleğimizi layığıyla yapan canım arkadaşım iyi ki doğdun, iyi ki şahane bir anne ve arkadaş oldun… Sevdiklerinle daha nice mutlu yıllara…”