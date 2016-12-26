Özge Ulusoy’un ayak parmaklarını gören takipçileri şaşırdı

Gri yumuşacık terliklerle fotoğraf paylaşan Özge Ulusoy, takipçileri sormadan, ayak parmaklarının yamuk olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Raşit Bağzıbağlı’nın ilk gelinlik koleksiyonu ‘MyDreamBride’in podyumunda en çarpıcı gelinlikleri taşıyan Özge Ulusoy, izleyenleri büyülemişti. Dün yaptığı paylaşımla ise takipçilerini şaşırttı. “Her güzelin bir kusuru vardır” derler ya, Ulusoy’un da sanıyoruz ki tek kusuru ayak parmakları… Peluş terliklerini İnstagram hikâyeden paylaşan ünlü manken, takipçileri sormadan cevap verdi; “Evet orta parmaklarım yamuk.”

Bale yapan Ulusoy’un pazar paylaşımına düştüğü not, ayak parmaklarının yamuk olduğunu dikkat çekiyor. Bunun nedeni ise uzun yıllar baleyle uğraşmış olması…

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