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Ferzan Özpetek, annesini son yolculuğuna uğurladı

İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Nesrin Subaşı Özpetek'i toprağa verdi
Mustafa KIZGINYÜREK
17:0421 Aralık 2016
Magazin
Ferzan Özpetek, annesini son yolculuğuna uğurladı
İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek, 91 yaşında hayatını kaybeden annesi Nesrin Subaşı Özpetek'i toprağa verdi

Ferzan Özpetek’in 2017’de vizyona girmesi planlanan ‘İstanbul Kırmızısı’ adlı filminin oyuncu kadrosunda yer alan Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün de acılı gününde usta yönetmeni yalnız bırakmadı. Merhume Nesrin Subaşı Özpetek, Fenerbahçe Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda ebedi yolculuğuna uğurlandı.

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Nesrin Subaşı Özpetek için Fenerbahçe Camii’nde kılınan öğle namazına, Ferzan Özpetek’in ailesi ve yakın dostları katıldı. Merhume Nesrin Subaşı Özpetek’in dört çocuğundan; oğulları Sıddık, Asaf ve Ferzan Özpetek ile kızı Zeynep Aksu çok üzgündü.

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Ferzan Özpetek, taziyeleri, İtalyan eşi Simone Pontesilli ile kabul etti. Yağışlı havada gerçekleşen cenaze namazının ardından Nesrin Subaşı Özpetek’in cenazesi Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Pontesilli, Özpetek’in yanından bir dakika bile ayrılmadı.

Cem Yılmaz, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz'da cenazeye katılan isimler arasındaydı

Cem Yılmaz, Halit Ergenç ve Serra Yılmaz da cenazeye katılan isimler arasındaydı

OYUNCULARI ÖZPETEK’İ YALNIZ BIRAKMADI

Geçtiğimiz yaz İstanbul’da çektiği son filmi İstanbul Kırmızısı’nda rol verdiği oyunculardan Halit Ergenç ve Tuba Büyüküstün’ün yanı sıra İtalya’da yaşayan oyuncu Serra Yılmaz, Cem Yılmaz, Perran Kutman ve Zerrin Tekindor Özpetek’i acılı gününde yalnız bırakmayan ünlü isimlerdi.

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Dizi çekimlerine ara verip cenaze namazına katılan oyuncular Tuba Büyüküstün ve Halit Ergenç, taziyelerini belirttikten sonra namaza katılmayarak rol aldıkları dizilerin setlerine gittiler.

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Son güncelleme: 12:0022.12.2016
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