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‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler

Bazı ünlü isimler TV kanalarına ücret almadan konuk olmuyor. Kimisi 40 bin TL isteyip bağış yapıyor kimisi ise 2 bin liraya razı oluyor. İşte o ünlüler...
13:588 Ocak 2017
Magazin
‘Parasız konuk olmam’ diyen ünlüler
Bazı ünlü isimler TV kanalarına ücret almadan konuk olmuyor. Kimisi 40 bin TL isteyip bağış yapıyor kimisi ise 2 bin liraya razı oluyor. İşte o ünlüler...

TV ekranlarında boy göstermek ünlü isimler için bile çok önemlidir. Çünkü ne kadar gündemde kalırsanız, ne kadar göz önünde bulunursanız yeni anlaşmalar yapmak, şöhretinizi diri tutmak o kadar mümkündür. Ancak bazı ünlü isimler var ki bu önemli hususu bir kenara bırakıp, ekrana çıkmak için maddi talepte bulunuyor; hem de bu taleplerinin geri çevrilme riskine rağmen.

Peki ünlüler dünyasında kimler ekrana çıkmak için para talep ediyor? İşte cevabı…

Demet Akalın – 40 bin TL (Mehmetçik Vakfı’na bağış yapıyor)

demet-akalin

Bülent Ersoy – 20 bin TL

bulent-ersoy

Emrah – 50 bin TL

emrah

Hande Yener – 10 bin TL

hande-yener

Ümit Besen – 10 bin TL

umit-besen

Kibariye – 25-30 bin TL

kibariye

Banu Alkan – 2 bin – 5 bin TL

banu-alkan

Dilber Ay – 2-3 bin TL

dilberay

Serkan Kaya – 7-10 bin TL

serkan-kaya

Fedon – (Kendi adına Mehmetçik Vakfı’na bağış yapılmasını talep ediyor)

fedon
Son güncelleme: 14:0008.01.2017
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