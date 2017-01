Pelin Akil’den duygusal paylaşım

Pelin Akil, terör saldırıları sonrası nefret söylemleri yapanları daha yapıcı olmaya davet etti.

Türkiye zor bir dönemden geçerken, duygusallık, kaygı, umutsuzluk ve çaresizlik ön plana çıkıyor. Birlik çağrıları yapılırken, ünlü isimler de hissettiklerini sosyal medya hesabından paylaşıyor.

Reina saldırısı sonrası, bir paylaşım da oyuncu Pelin Akil’den geldi:

“O kadar iyi geliyor ki senin sevgin kedicik. Bana her şeyden daha iyi geliyor hayvan, ağaç, orman, doğa… İnsanlar neden kötü bu kadar, neden düşman birbirine? En sarılmamız, birbirimizi sahiplenmemiz gereken bu zamanda neden tırnaklarımızı çıkarmaya bu kadar meyilliyiz birbirimize. Bize yanlış gelen bir şeye yapıcı tavsiyelerde bulunsak, hemen saldırıya geçmek yerine. Terörün acımasızlığın vicdansızlığın bu kadar dibimizde olduğu, bugün de yaşıyoruz çok şükür dediğimiz şu günlerde kol kanat gersek birbirimize, sarılsak… O kadar iyi gelecek ki ruhumuza aslında. Küfür, had bildirme, şiddet, saldırganlık… Bunlar sana da iyi gelen duygular değil biliyorsun. Yanlış bulduğun tasvip etmediğin, hoşuna gitmeyen şeylere tepkin daha yapıcı olsun. Ne kadar sevgiyle yaklaşırsan o kadar istediğin yönde gelişir her şey. Bir dene göreceksin.