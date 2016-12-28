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Pınar Altuğ’dan çok sert ‘izdivaç’ yorumu

Pınar Altuğ, "Gündüz kuşağı programları evlilik ve kavgalarla dolu, bunlar benim yapacağım işler değil" dedi.
09:3528 Aralık 2016
Magazin
Pınar Altuğ’dan çok sert ‘izdivaç’ yorumu
Pınar Altuğ, "Gündüz kuşağı programları evlilik ve kavgalarla dolu, bunlar benim yapacağım işler değil" dedi.

Evlendirme programlarıyla ilgili tartışmaya güzel oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ da katıldı. Eşi Yağmur Atacan’la birlikte bir doğum günü partisinden çıkan Pınar Altuğ, habercilerle sohbet etti.

Gazetecilerin, “2017'de gündüz kuşağında program yapmayı düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine Pınar Altuğ, izdivaç programlarına gönderme yaptı.

pinaric

Altuğ, “Gündüz kuşağı programları evlilik ve bol bol kavga üzerine. Benim yapabileceğim işler değil. Hiçbir zaman bu tür bir reytingin peşinde olmadım. Benim yayınlarımda öncelik saygıdır” dedi.

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