Pınar Saka kimdir? Milli atlet, Survivor 2017’de ter dökecek!

Pınar Saka, Türk milli atlet, Survivor 2017 kadrosunda yer alacak. Sprinter olan Pınar Saka, Türkiye'yi birçok yarışmada başarıyla temsil etmiştir. Pınar Saka, Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler takımında mücadele edecek. Peki Pınar Saka kimdir?

Pınar Saka, Türk milli atlet, Survivor 2017 kadrosunda yer alacak. Sprinter olan Pınar Saka, Türkiye'yi birçok yarışmada başarıyla temsil etmiştir. Pınar Saka, Survivor 2017 yarışmasında Ünlüler takımında mücadele edecek. Peki Pınar Saka kimdir?

Pınar Saka, Survivor 2017 kadrosunda mücadele edecek. Dominik Cumhuriyeti’nde Santo Domingo adasında yapılacak olan ve 11. sezonunda Survivor 2017 yarışmasında milli atlet Pınar Saka, ünlüler takımında ter dökecek. Peki Pınar Saka kimdir?

PINAR SAKA KİMDİR?

Pınar Saka, 1985 İstanbul doğumlu, kısa mesafe koşucusudur. Eğitimini Nebraska Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Pazarlama Bölümü'nde tamamlayan Pınar Saka, Boğaziçi Üniversitesi'nde Yüksek Lisansını yaptı. Amerika'da 2009 yılında NCAA tarafından yılın atleti seçilen Pınar Saka; Türkiye'yi kısa mesafe koşusunda birçok kez temsil etmiştir. 100m, 200m ve 400m katagorisinde yarışan Pınar Saka, 2005 Akdeniz Oyunları'nda 400m ve 4x400m bayrak kategorisinde ülkemizi temsil ederek bronz madalyanın sahibi olmuştur.

Tv8'de yayınlanan sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstelendiği Survivor 2017 yarışmacılarındandır.

Pınar Saka’nın En iyi dereceleri

100 m 11.93′

200 m 23.97′

400 m 51.53′ 30 Temmuz 2011, Ankara (Türkiye Rekoru)